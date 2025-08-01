إجراء جديد ضد عاطل تحرش بجارته في البساتين

استعجلت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطل في اتهامه بالتحرش بجارته بمنطقة البساتين، وذلك للوقوف على نشاط المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة البساتين من (ربة منزل) بتضررها من جارها بالعقار المواجه لمسكنها (عامل) لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال وقوفه بشرفة شقته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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