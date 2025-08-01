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حوادث

النيابة تأمر بضبط تشكيل عصابي متهمين بالشروع في قتل بائع بعين شمس

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار تشكيل عصابي متهمين بالتشاجر مع بائع طرح مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه تطلب إجراء 25 غرزة في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص أثناء معاتبة أحدهم بعدم بيعه المخدرات فى ميدان النعام بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

مشاجرة بعين شمس 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وإصابة أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة بائع طرح بجرح قطعي فى الوجه تطلب إجراء 25 غرزة فى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.


وبإجراء التحريات تبين أثناء قيام عاطل ببيع المخدرات بميدان النعام بمنطقة عين شمس، طلب المجنى عليه من المتهم عدم بيع المخدرات فى الميدان، فتركه المتهم، وبعد فترة عاد ومعه أصدقائه وقاموا بالتعدي على المجني عليه مما أسفر عن إصابته.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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