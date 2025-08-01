تموين المنتزة بالإسكندرية تشن حملات على المخابز البلدية والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ياتىذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية





حيث قامت إدارة المنتزة برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات فى نطاق الإدارة.

و التى أسفرت عن ضبط بازار لحيازة ٥٣٠ علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربه ضربيا وجمركيا و٢٤٠ علبة سائل ليكويد مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق،وتم تحرير ٦ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة



و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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