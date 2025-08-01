الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

يحيى عطية الله إلى الوداد المغربي

يحيي عطية الله
يحيي عطية الله

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، تطورات مستقبل المغربي يحيي عطية الله، لاعب سوتشي الروسي الحالي والأهلي السابق.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن نادي سوتشي الروسي وافق على انتقال يحيى عطية الله، إلى  الوداد المغربي لأنه العرض الجيد من بين العروض التي وصلت إلى الفريق الروسي.

وذكر التقرير أن يحيى عطية الله، اقترب من التوقيع للوداد الرياضي وهو الحلم الذي ظل يراوده منذ أن انتهت علاقته مع الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات التي تجري بين الوداد وسوتشي تسير في الاتجاه الصحيح وقد تنتهي في الساعات القادمة.

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