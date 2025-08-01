الجمعة 01 أغسطس 2025
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أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

تشييع جثمان ضحية
تشييع جثمان ضحية حفل محمد رمضان،فيتو

 شيّع أهالي منطقة منطي بشبرا الخيمة، اليوم، جثمان الشاب حسام حسن، ضحية حادث حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على المشيعين.

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حقيقة حضور محمد رمضان جنازة ضحية حفله في الساحل الشمالي

صلاة الجنازة على ضحية حفل محمد رمضان 

 وأدى الأهالي صلاة الجنازة على  جثمان الشاب حسام حسن، ضحية حادث حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي بمسجد التقوى بشبرا الخيمة، حيث احتشد عدد كبير من الأهالي وأصدقاء وأسرة الشاب الراحل، الذين ودعوه بالدموع والدعاء.

وبحسب روايات الأهالي، كان الشاب حسام حسن يسافر للعمل بحثًا عن لقمة العيش، ويسعى لتأمين مستقبل أسرته، قبل أن توافيه المنية في حادث مؤسف خلال حضوره الحفل بالساحل.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير تسبب في فقدان روح شابة في مقتبل العمر.

تفاصيل الحادث 

 توفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين بشركة الفاير وركس، إثر انفجار للألعاب النارية خلال فعاليات حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

بيانات الضحية

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

آخر ما نشره الضحية

كان آخر ما نشره الشاب حسام حسن قبل وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد".

تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو
تشييع جثمان ضحية  حفل محمد رمضان،فيتو

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