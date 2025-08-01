حقيقة حضور محمد رمضان جنازة ضحية حفله في الساحل الشمالي

بدأت أسرة ضحية حفل الفنان محمد رمضان، الذى توفى أثناء حفله في الساحل الشمالي، في التحضيرات النهائية لتشييع جثمانه من مسجد التقوى بشبرا الخيمة.

في هذا السياق، كشفت مصادر لـ “فيتو”، حقيقة تواصل الفنان محمد رمضان، مع أسرة الشاب الراحل حسام، من أجل مواساتهم، وحضور الجنازة.

وأكد المصدر، أن رمضان، بالفعل كان يخطط لحضور الجنازة، برفقة أسرته، إلا أن هناك محاولات من المقربين له، لمنعه من الحضور خوفًا من وقوع أزمة، بسبب غضبهم من وفاة نجلهم.

وأثيرت في الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد وفاة الشاب حسام حسن عبد القوي، في انفجار ألعاب نارية بحفل الفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالي فجر اليوم.

في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ “فيتو”، التفاصيل الكاملة للواقعة التي أثارت ضجة في الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال شهود عيان من المقربين لـ “حسام”، إنه كان يشعر بوقوع أزمة، خلال الحفل، بعد ظهور خلل فني، في بعض المعدات.

الضحية احتضن أنبوبة الانفجار

وفقًا لشهادة مصور الحفل زاهر، فإن الشاب حسام حسن أحد المنظمين ضحى بنفسه وحضن أنبوبة الهواء التي انفجرت فيه وتوفى على الفور، مشيرًا إلى أنه لولا قيامه بذلك لكانت الإصابات أكبر.

تفاصيل الحادث

وتوفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين بشركة الفاير وركس، إثر انفجار ألعاب نارية خلال فعاليات حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

بيانات الضحية

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

آخر ما نشره الضحية

كان آخر ما نشره الشاب حسام حسن قبل وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد".

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