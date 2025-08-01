مفاجأة بشأن ضحية حفل محمد رمضان

أثيرت في الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد وفاة الشاب حسام حسن عبد القوي، في انفجار الألعاب النارية بحفل الفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالي فجر اليوم.

في هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ “فيتو”، التفاصيل الكاملة للواقعة التي أثارت ضجة في الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال شهود عيان من المقربين لـ “حسام”، إنه كان يشعر بوقوع أزمة، خلال الحفل، بعد ظهور خلل فني، في بعض المعدات.

الضحية احتضن أنبوبة الانفجار

وفقًا لشهادة مصور الحفل زاهر، فإن الشاب حسام حسن أحد المنظمين ضحى بنفسه وحضن أنبوبة الهواء التي انفجرت به وتوفى على الفور، مشيرًا إلى أنه لولا قيامه بذلك لكانت الإصابات أكبر.

تفاصيل الحادث

توفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين بشركة الفاير وركس، إثر انفجار للألعاب النارية خلال فعاليات حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

شهد الحفل حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

بيانات الضحية

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

آخر ما نشره الضحية

كان آخر ما نشره الشاب حسام حسن قبل وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد".

الحصيلة النهائية

ارتفع عدد مصابي حادث انفجار ألعاب نارية بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي إلى 6 مصابين، إضافة إلى وفاة عامل. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

شهادات شهود العيان

أكد صديق الضحية إبراهيم أن حسام حسن كان أحد العاملين بشركة العروض النارية، التي شاركت في حفل الفنان محمد رمضان ببورتو مارينا، وتوفى نتيجة سقوط صواريخ الألعاب النارية.

رد فعل محمد رمضان

في أعقاب الحادث، حذف محمد رمضان المنشور الخاص بواقعة انفجار الألعاب النارية بحفله في الساحل الشمالي، والذي كان قد وصف فيه الحادث بأنه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان".

التحقيقات الجارية

فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث وتحفظت على منظم الحفل، بينما أكدت المصادر الأمنية والطبية أن الانفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية.

إلغاء الحفل

أعلن الفنان محمد رمضان إلغاء حفلته المقامة في الساحل الشمالي، بعد انفجار بعض الألعاب النارية على الجمهور والعمال، وذلك في أعقاب الحادث المؤسف الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر.

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