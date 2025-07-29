الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

لتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، محافظ المنوفية يحيل موظفا بوحدة تابعة لأشمون للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة واستبعاده من الوحدة لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي، وقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير رسمي وبالمخالفة للقانون، جاء ذلك بناء على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

تفاصيل الواقعة


حيث تبين من خلال فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومراجعة دفاتر تحصيل الرسوم عدم وجود صور واصول لعدد من إيصالات بأرقام ومجموعات مختلفة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.


وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

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