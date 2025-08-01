الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

آرسنال يحدد بدائل رودريجو

رودريجو
رودريجو

 بدأت ملامح سوق انتقالات آرسنال تتضح شيئًا فشيئًا مع اقتراب ختام فترة الانتقالات الصيفية، حيث بات الثنائي الإنجليزي إيبيريتشي إيزي وأنتوني جوردون على رأس قائمة المرشحين لتدعيم صفوف الفريق.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا أثليتيك”،  تضاءلت فرص انضمام البرازيلي رودريجو إلى ملعب الإمارات، في ظل اتجاه الأنظار نحو أهداف محلية.

ويسعى المدرب ميكيل أرتيتا إلى إتمام صفقة هجومية أخيرة تُكمل مشروع الفريق، بعد صيف شهد صفقات قوية أبرزها التعاقد مع جيوكيريس ومارتن زوبيمندي والحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

 

تطورات مفاوضات أرسنال لضم رودريجو
 وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن رغم ارتباط اسم رودريجو بعدة أندية إنجليزية من بينها أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول، وتوتنهام – الذي يضعه كبديل محتمل للكوري الجنوبي هيونج مين سون في حال رحيله إلى الدوري الأمريكي – فإن المؤشرات تُظهر تراجع اهتمام “المدفعجية” بضم جناح ريال مدريد، في ظل تعقيد الصفقة من الناحية المالية ووفرة البدائل.

في السياق ذاته، عاد اسم إيبيريتشي إيزي، اللاعب السابق في أكاديمية آرسنال، إلى الواجهة بقوة، لكن كريستال بالاس يُطالب بدفع الشرط الجزائي الكامل في عقده والبالغ 78 مليون يورو (شاملة المكافآت).

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أرسنال أرتيتا مدرب أرسنال إيبيريتشي إيزي

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