الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إنذار كاذب يتسبب في إطلاق إسرائيل لصاروخ اعتراض قرب غزة

صواريخ الاحتلال
صواريخ الاحتلال

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مصدر تهديد وهمي، إثر إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية قريبة من غزة، ما دفعه لإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه مصدر تهديد مشتبه به.

وأكد جيش الاحتلال في وقت لاحق أن الإطلاق نجم عن إنذار كاذب، ولم يجر رصد أي تهديد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن صافرات الإنذار دوت في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وجاء هذا الحدث فيما يزور المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أحد مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام. 

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