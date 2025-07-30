التعليم العالي توافق على تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية

وقع الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، على شهادات تخرج الدفعة الأولى من طلاب كليات علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك بعد اعتماد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لنتائج خريجي أول دفعة لجامعة مصر للمعلوماتية بعد مراجعة وموافقة وزارة التعليم العالي على استيفائهم شروط التخرج.

وأضاف الدكتور أحمد حمد أنه بإصدار شهادات التخرج تحقق حلم جامعة مصر للمعلوماتية والراحلة الدكتورة ريم بهجت – الرئيس المؤسس للجامعة - في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على تعزيز مكانة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإثراء القطاع بعشرات الأفكار والمبادرات لخريجينا والتي بلورتها مشاريع تخرجهم، وعكست قدرات شبابنا وفتياتنا على التصدي لمختلف مشكلات المجتمع المصري، وابتكارهم حلولا خارج الصندوق لتحويل تلك المشكلات الي فرص ومشاريع تجارية.

تفاصيل تخريج أول دفعة بجامعة مصر للمعلوماتية

وأشاد بجهود عمداء وأعضاء هيئات تدريس كليات مصر للمعلوماتية وما بذلوه على مدى السنوات الأربع الماضية لتحقيق هذا الإنجاز، خاصة عمداء الكليات وإدارات الخدمات الطلابية التي قامت بجهد كبير أسهم في الانتهاء من مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنتيجة الخريجين في وقت قياسي.️. وأيضا بتعاون شركاء نجاحنا بقطاعي البنوك وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما وفروه من دعم مالي وتقني لطلابنا، خاصة ما وفرته البنوك وشركات القطاع لطلابنا من تدريب عملي، مما طور مهاراتهم وأكسبهم الخبرة العملية التي تؤهلهم للعمل فور تخرجهم داخل وخارج مصر، بل إن بعضهم أسس شركات أثناء دراستهم وهو اتجاه تحتاجه بلادنا لتعزيز قدراتنا الاقتصادية والأهم المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن كثيرا من الخريجين حصلوا اليوم أيضا علي شهادات تخرج من أشهر الجامعات العالمية التي نرتبط معها باتفاقيات لمنح شهادات مزدوجة، مثل اتفاقية في الهندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة الحاسبات مع جامعة بوردو التي تحتل المرتبة السادسة عالميا، واتفاقية مع جامعة مينيسوتا وتأتي في المرتبة 36 في علوم الحاسب واتفاقيات مع كلية "تيلفر" للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا بكندا في مجالات التمويل، إدارة تكنولوجيا الأعمال، والتسويق، وهي من أفضل 1% من كليات الأعمال عالميًا، واتفاقيات مع أشهر جامعتين فرنسيتين هما "سيزي" الـ 54 على مستوي جامعات العالم و"إيزار ديجيتل" ثاني أفضل جامعة على مستوي العالم في مجال ألعاب الفيديو.

أوائل خريجي جامعة مصر للمعلوماتية

وقدم حمد التهنئة لأوائل كليات الجامعة وهم في كلية تكنولوجيا الأعمال: الأول أحمد علاء الدين عصمت علي تخصص "تحليلات الأعمال"، وعمرو محمد خالد علي تخصص "إدارة تكنولوجيا الأعمال"، وعلي عمرو محمد علي تخصص "التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية"، وفي كلية علوم الحاسب والمعلومات الأول محمود إبراهيم بربري علي مسار "علوم الحاسب"، وساجد سامر إبراهيم على مسار "الذكاء الاصطناعي" ومنة الله محيي الدين ربيع علي مسار "الأمن السيبراني"، وفي كلية الفنون الرقمية والتصميم الأول زياد عماد الدين محمد علي برنامج "تصميم الألعاب الإلكترونية" وندى محمد محمود علي برنامج "تصميم تجربة المستخدم".

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