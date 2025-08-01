الإثنين، بدء تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني في العبور

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم ۳۲۰ وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 4/8/2025، والتي تم حجزها بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التسليم طبقًا للقواعد والجدول المقرر من صندوق تمويل المساكن.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل توفير سكن ملائم للمواطنين ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تراعي احتياجات الشرائح المستهدفة والتي تحقق التنمية المستدامة وتوفر جودة حياة للمواطنين.

وأشار المهندس هشام درويش- مستشار الوزارة، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه طبقا لكراسة شروط تم بيع الـ(۳۲۰) وحدة سكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، وكان من المخطط لها التسليم في منتصف شهر سبتمبر،۲۰۲۵، ونظرا للجهود المبذولة من أجل تسريع معدلات الإنجاز تم الانتهاء من الأعمال، وفي إطار التيسير على المواطنين، وتلبية لرغباتهم تم تقديم موعد تسليم الوحدات ليبدأ في 4 أغسطس الجاري.

وأكد المهندس هشام درويش، أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين فريق العمل بالصندوق، والذي يعزز كفاءة منظومة العمل ويُعد مساهما رئيسيا في تحقيق تلك الانجازات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم تلك الوحدات السكنية للحاجزين طبقا للضوابط التنظيمية وجدول التسليم بالصندوق، وتحقيق المستهدف بما يدعم رؤية تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

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