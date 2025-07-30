الأربعاء 30 يوليو 2025
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رياضة

بعد ضم كوكا، الاتفاق يبرم صفقة تبادلية مع أهلي جدة

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية جرت بين ناديي الاتفاق وأهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2025، في إطار سعي كلا الفريقين لتدعيم صفوفهما قبل انطلاق الموسم الجديد.

تفاصيل صفقة الاتفاق مع أهلي جدة 

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه تم الاتفاق على انتقال الظهير الأيمن محمد عبد الرحمن إلى صفوف الأهلي، في صفقة تضمنت مقابلًا ماليًّا ضخمًا، بالإضافة إلى حصول الاتفاق على خدمات لاعب الوسط زياد الغامدي، لتعزيز خيارات المدرب سعد الشهري في خط المنتصف.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق دخل في مفاوضات خلال الأسابيع الماضية مع نادي الشباب، لضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بنظام الإعارة، غير أن المطالب المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن نادي الشباب اشترط حصوله على مبلغ مالي نظير الإعارة، إلى جانب تحمل الاتفاق الراتب السنوي للاعب، الذي يقدَّر بـ8 ملايين يورو، ما دفع فارس الدهناء لصرف النظر عن الصفقة.

الاتفاق يحسم صفقة أحمد حسن كوكا 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق حول بوصلته لاحقا نحو المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، بعد ترشيحه من المدرب سعد الشهري، في ظل سعي النادي لضم مهاجم هداف يمتلك خبرة دولية ويملك القدرة على صناعة الفارق في الخط الأمامي.

 

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