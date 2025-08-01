قطار الإيجبشين ليج يستعد للانطلاق بعد أسبوع.. صفقات سوبر تشعل المنافسة فى القمة والقاع بالموسم الجديد.. طارق السيد يشيد بـ زمالك إدوارد.. وهذه توقعات نجم الأهلي السابق

أسبوع بالتمام والكمال يفصلنا عن انطلاقة الموسم الجديد لدوري نايل 2025-2026 حيث اقتربت جميع الأندية من إنهاء فترات الإعداد للموسم الجديد والذى تؤكد كل الشواهد أنه سيكون موسمًا قويًا للغاية على كافة المستويات خاصة بعد الصفقات التى أبرمتها الأندية حرصا منها على التواجد بقوة فى المنافسة سواء فى القمة أو للهروب مبكرًا من دائرة الهبوط.

ونستعرض فى التقرير التالي تحليلا دقيقا لأبرز الصفقات التى أبرمتها أندية الدوري المصري فى الميركاتو الصيفي للموسم الجديد..

صفقات الأهلي

أحمد سيد زيزو: انتقل من الزمالك مجانًا، وصفقته الأبرز صيفًا، كأفضل هداف وصانع فرص في الدوري خلال السنوات الست الماضية.

محمد علي بن رمضان: لاعب تونسي من فيرينسفاروش المجري بعقد دائم مقابل نحو 1.8 مليون دولار، ضمن أولى صفقات الأهلي الصيفية رسميًا منذ مايو 2025 .

محمود حسن تريزيجيه: انضم رسميًا من طرابزون سبور مقابل نحو 94 مليون جنيه (≈ 1.6 مليون يورو)، بعقد يمتد 5 سنوات .

مصطفى العش: انتقل نهائيًا من زد مقابل نحو 60 مليون جنيه، بعد انتهاء فترة الإعارة (كانت لمدة 6 أشهر) .

ياسين مرعي: قادم من فاركو بعقد دائم لمدة خمس سنوات مقابل حوالي 40 مليون جنيه .

أحمد رمضان بيكهام: لاعب من سيراميكا كليوباترا انضم على سبيل الإعارة لموسم مقابل 10 ملايين جنيه مع خيار شراء .

محمد شريف: انضم انتقال حر بعد نهاية عقده في السعودية، بعقد يمتد لخمس سنوات .

محمد سيحا: حارس مرمى من المقاولون العرب مقابل نحو 20 مليون جنيه لعقد يمتد 4 سنوات .



صفقات الزمالك

ضم عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة المغربي، كنجم شاب لصناعة اللعب، بعد أداء رائع في الفئات السنية والبطولات .

أحمد شريف: مهاجم قادم من فاركو، إضافة نوعية إلى الهجوم الأبيض .

المهدي سليمان وعمرو ناصر وشيكو بانزا (أنجولي) أيضًا ضمن تدعيمات الفريق في الصيف .

موقف بيراميدز

تعاقد مع إيفرتون دا سيلفا، جناح برازيلي قادم من الدوري التشيكي (بانيك أوسترافا)، مساهم كبير في تسجيل وصناعة الأهداف (17 مساهمة) بانضباط هجومي مميز .

من أبرز الصفقات الأخرى: استعاد أو نهى إعاراته لبعض لاعبيه مثل فخري لاكاي من سيراميكا.

أندية أخرى

مودرن سبورت: ضم رشاد المتولي من بتروجيت (صانع فرص الموسم الماضي)، إلى جانب عدّة صفقات أخرى أبرزها علي فوزي وأحمد يوسف ومعتز زدام .

البنك الأهلي: عزّز الفريق بالتعاقد مع أحمد أمين أوفا، عمرو الجزار، محمد بن شرقي، يسري وحيد، مصطفى دويدار

المصري البورسعيدي: أبرم صفقة مع منذر تيمين من شباب قسنطينة الجزائري وانضم عمر الساعي معارا من الأهلي لمدة موسم.

من جانبه قال طارق السيد نجم منتخب مصر والزمالك انه متفائل بشدة بالموسم الجديد بالنسبة لناديه مؤكدًا فى تصريحات خاصة ان الزمالك أبرم العديد من الصفقات الجيدة وهناك حالة استقرار فني واداري فى ظل تواجد جون ادوارد كمدير رياضى منح الفريق مزيد من الاستقرار خاصة مع تحديد الادوار وترك المسئولية بالكامل لشخص واحد بكامل الصلاحيات ومن ثم يعتقد ان الزمالك يسير فى الطريق الصحيح لاول مرة منذ فترة طويلة.

واتفق معه محمد رزق نجم الاهلي والمقاولون الاسبق الذى اكد على توقعاته بموسم شرس على كل المستويات خاصة بعد موسم الانتقالات القوي الذى شهده الدوري المصري ومع اصرار الجميع على التواجد ضمن المنافسة فى الدوري.

وأضاف رزق فى تصريحات خاصة لـ فيتو: الاهلي أبرم صفقات قوية والزمالك يحاول هو الاخر التواجد هذه المرة فى المنافسة، وهناك بيراميدز ومعه البنك الاهلي وسيراميكا ايضا،والجميع استعد بشكل قوي وهو ما يؤكد اننا سنكون على موعد مع موسم ناري.

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