الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

مصير عبد الرزاق حمد الله مع الشباب السعودي.. هل يستمر أم يرحل؟

عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله

أكدت تقارير صحفية، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مستمر مع نادي الشباب في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودي، فإن حمد باق مع الشباب في الموسم المقبل، والنادي لا يمانع استمراره.

وكان نواف المهدي، وكيل أعمال اللاعب، قد كشف لـ الرياضية في وقت سابق، عن أن حمد الله لم يتلقَّ أي عروض رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشددًا على أن اللاعب لا يملك نية للرحيل عن الليث.

وأوضح المهدي: "في حال وجود عروض جدية مستقبلًا، تُرضي الطرفين، اللاعب والنادي، سيكون هناك نقاش بشأنها، لكن حتى اللحظة الأمور مستقرة".
ويتبقى لـ عبد الرزاق حمد الله موسمًا في عقده مع نادي الشباب السعودي.

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