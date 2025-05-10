من الفقر إلى أضواء السينما، محطات غريبة فى حياة مخرج الواقعية صلاح أبو سيف

صلاح أبو سيف، مخرج واقعى لقب برائد الواقعية فى السينما المصرية، تربى فى بيئة شعبية، ترك الوظيفة الحكومية من أجل الفن، هو علامة من علامات السينما فى القرن الماضى، برع فى تقديم أفلاما تحكى واقع المجتمع المصرى، من أشهر أفلامه شباب امرأة، رحل عام 1999.

فى إحدى حواري بولاق أبو العلا عام 1915 حيث عاش الفقر والحرمان من حوله وشهامة رجالها وشرورها، كانت الحصيلة الفنية لصلاح أبو سيف 21 فيلما تسجيليا قصيرا وخمسة أفلام تمثيلية قصيرة أيضا، وما يقرب من 40 فيلما روائيا طويلا ما زالت علامات في تاريخ السينما المصرية حتى أنه اختير 11 منها ضمن مائة فيلم كأفضل افلام السينما المصرية، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1999.

ابن البيئة الشعبية ببولاق



فى إحدى حوارى بولاق قلب المناطق الشعبية فى مصر ولد المخرج صلاح أبو سيف فى مثل هذا اليوم 10 مايو عام 1915، عاش حياة الفقر فدرس التجارة المتوسطة، حيث تزامل بالمدرسة مع الشاعر مأمون الشناوى، فكان سببا فى اتجاهه للفن بعدما اجتمعا على حب السينما فكانا من رواد سينما ايديال ببولاق، وبعد الحصول على الدبلوم، عمل أبو سيف موظفا بشركة الغزل والنسيج كما عمل فى الصحافة الفنية فى نفس الوقت محررا بمجلات البعكوكة والعروسة والصباح فكانت بداية انخراطه فى الفن.

صلاح أبو سيف دائما خلف الكاميرا



عمل صلاح أبو سيف مساعد مونتير في استديو مصر بمساعدة المخرج نيازي مصطفى ثم عمل كمخرج مساعد في فيلم العزيمة مع المخرج كمال سليم، وفى عام 1940 أخرج أول أفلامه القصيرة " رصيف 6 "، وكانت بداية الإخراج في فيلم باسم "الشورت" وهو أول أفلام إسماعيل يس أيضا لكن منعته الرقابة من العرض بحجة إساءته إلى الأطباء.

معاناة شديدة فى الطفولة



سافر صلاح أبو سيف إلى فرنسا لدراسة السينما وقال عن تلك الفترة في مذكراته “إن باريس لم تعلمني السينما بل الحياة عموما هي التي جعلتني ألغى الكثير من خجلي وأتعامل مع الحياة حسب عمري وكنت أشعر دائما أنني أكبر من سني، عشت حياتي أحن إلى الفقراء ولم أختر ذلك ولم أفكر فيه ولم يقنعني أحد به وإنما وجدت نفسي منحازا إليهم دون تردد لأن الفقر هو انعكاس لحياتي التي عشتها والظروف التي عانيت فيها في طفولتي”.

صلاح ابو سيف ومشوار طويل مع نجيب محفوظ

تعاون المخرج صلاح أبو سيف مع الأديب نجيب محفوظ فى كتابة سيناريوهات أغلب أفلامه خصوصا الأولى فقدم أفلام المنتقم، مغامرات عنتر وعبلة، كما أخرج 15 فيلما مأخوذا من روايات نجيب محفوظ أيضا، فكان المكتشف الأول لنجيب محفوظ سينمائيا، وكان من مشجعيه على كتابة السيناريو، ويعتبر فيلم بداية ونهاية من أنضج أعمال صلاح أبو سيف بشهادة النقاد وأكثرها صدقا وواقعية وهو أول فيلم عن رواية لنجيب محفوظ يخرجه أبو سيف ثم كان فيلم القاهرة 30.

موقف شهم من يوسف شاهين



أخرج صلاح أبو سيف مجموعة من الأفلام التي اتصفت بالواقعية وأثارت جدلا فنيا شديدا مثل فيلم حمام الملاطيلي عن قصة إسماعيل ولى الدين بما يحمله من جرأة وغموض، وفيلم السقا مات الذي يعالج قضية الموت، ومن أفلامه أيضا لك يوم ياظالم، ريا وسكينة، الوحش، شباب امرأة، الأسطى حسن، خط الصعيد، الفتوة، الزوجة الثانية، القضية 68، وسقطت في بحر العسل، الكذاب، البداية، المواطن مصري وغيرها، حتى كانت آخر أفلامه الفيلم التليفزيونى "السيد كاف".

صداقة مع يوسف شاهين



ارتبط الفنان المخرج صلاح أبو سيف بعلاقات طيبة فى الوسط الفنى وخاصة من المخرجين والكتاب فكان صديقا حميما للمخرج يوسف شاهين الذى أنتج فيلم السقا مات عن قصة يوسف السباعى ليخرجها صلاح ابو سيف بعد أن رفضها المنتجون سنوات طويلة، وبمجرد سماع شاهين عن إعجاب صديقه أبو سيف بالقصة قرر إنتاجها.

شارك المخرج صلاح أبو سيف بخمسة من أفلامه فى مهرجانات دولية من أشهرها فيلم شباب امرأة حتى إنه حصل على جائزة النقاد فى مهرجان كان عام 1956، كما قدم أفلاما اتصفت بالعالمية منها فيلم "القادسية" عام 1982، الذي قدمه الى السينما العراقية اشترك بالتمثيل فيه العديد من الفنانين العرب من مختلف أقطار الوطن العربي.

الزوجة الثانية من أشهر أفلام صلاح أبو سيف



تزوج مخرج الواقعية صلاح أبو سيف من المونتيرة وفيقة أبو جبل زميلته بقسم المونتاج باستديو مصر، تحابا سنوات انتهت بالزواج الوحيد في حياة المخرج صلاح أبو سيف على غير عادة المخرجين في ذلك الوقت فقد ساندته كثيرا لدرجة أنها باعت مصاغها حتى يخرج فيلمه الأول الروائي الطويل عام 1945 "دايما فى قلبى" بطولة عماد حمدى وعقيلة راتب الذى وضعه على طريق الشهرة.

11 فيلما من أفضليات السينما



رحل الفنان صلاح ابو سيف عام 1999 بعد مشوار فنى يزيد عن نصف قرن كانت حصيلته: 21 فيلما تسجيليا قصيرا وخمسة أفلام تمثيلية قصيرة أيضا، وحوالى 40 فيلما روائيا طويلا مازالت علامات في تاريخ السينما المصرية حتى أنه اختير 11 منها ضمن مائة فيلم كأفضل أفلام السينما المصرية.

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