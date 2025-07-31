محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ ولدينا 4 ملايين ناخب و286 مقرا انتخابيا

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، ومشددًا على توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية المقرر انعقادها على مدار يومي 4 و5 أغسطس 2025، لضمان المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وكشف الفريق أحمد خالد أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم لجنة عامة، وعدد اللجان الفرعية تبلغ 320 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 286 مركز/ مقر انتخابي، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، مؤكدا إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أنه تم التشديد على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات، ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

واستعرض المحافظ جميع الإجراءات والتجهيزات، وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على مواقع اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية. بالإضافة إلى متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن.

بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات المبيت لتأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بجميع الأجهزة اللازمة ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة. والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقائمين على العملية الانتخابية.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والمراكز الطبية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بعدد 75 سيارة إسعاف موزعة على عدد 58 تمركز واستعداد تام للأطقم، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

وشدد على مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، بالتنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال رفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لمواجهة أي أزمة، مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

وأكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالمحافظة برئاسته وبتواجد جميع الجهات والأجهزة المعنية، مشددًا على التنسيق والربط بين مركز السيطرة بالمحافظة وكافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول. وأضاف أن أرقام غرف الطوارئ والخط الساخن بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.