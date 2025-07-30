هل يستسلم ليفاندوفسكي لإغراءات الدوري السعودي؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عدة أندية سعودية تواصلت بالفعل مع محيط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة لمعرفة مدى استعداده لمغادرة برشلونة خلال الصيف الحالي، في ظل تبقي عام واحد فقط في عقده مع النادي الكتالوني.

ودخلت أندية سعودية كبرى في مفاوضات للحصول علي خدمات ليفاندوفسكي على أمل إقناعه بخوض مغامرة جديدة في دوري روشن الذي بات قبلة لكبار النجوم في العالم.

وهناك مؤشرات تؤكد أن ليفاندوفسكي لا ينوي الرحيل ويشعر براحة كبيرة في برشلونة حيث استقرت عائلته وتكيّفت مع الحياة اليومية في المدينة.

أرقام ليفاندوفسكي

يذكر أن ليفاندوفسكي سجل 42 هدفًا في الموسم الماضي رغم الإصابة التي تعرض لها في نهايته.

ويزيد من تعقيد الموقف أن سوق الانتقالات في السعودية يظل مفتوحًا حتى 23 سبتمبر المقبل أي بعد إغلاق السوق في إسبانيا ما يضع برشلونة في موقف صعب إذا تلقى اللاعب عرضًا متأخرًا بعد إغلاق نافذة القيد في إسبانيا.

موقف برشلونة من رحيل ليفاندوفسكي

ورغم أن برشلونة لا ينوي التفريط في خدمات ليفاندوفسكي، إلا أن إدارة النادي لن تقف في طريقه إن تلقى عرضًا "لا يُرفض" من الناحية المادية، بشرط أن يكون هناك مقابل مالي قوي يتناسب مع القيمة الرياضية والتجارية للاعب، الذي كلف النادي 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

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