الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 665 حكما قضائيا بحملة أمنية في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط قضيتى جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة  بحوزة  3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط قطعتى أسلحة نارية بدون ترخيص" رشاش - بندقية آلية –فرد خرطوش – طبنجة " بحوزة متهمين وتنفيذ 665 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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