وزير خارجية أمريكا يزعم: الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يقوض المفاوضات

زعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو اليوم الخميس: أن الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر يقوض مفاوضات وقف إطلاق النار، وسيؤدي لزيادة تعنت حركة حماس.

أمريكا تسعى لإجهاض سيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وادعى وزير الخارجية الأمريكي، أن إسرائيل قدمت تنازلات لكن حماس رفضت مسودة الاتفاق في اليوم الذي أعلن فيه ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.



وواصل وزير الخارجية الأمريكي مزاعمه: أن حماس ترى أنها تربح الحرب الدعائية بعد نيات الاعتراف بدولة فلسطينية ولا ترى حاجة للموافقة على أي شيء.



ودعت ست عشرة دولة، من بينها فرنسا، دولا أخرى للتعبير عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية عقب مؤتمر وزاري للأمم المتحدة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وصرح وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو"، بأن فرنسا وأربع عشرة دولة، من بينها كندا وأستراليا، "تدعو" دولا أخرى للتعبير عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال الوزير الفرنسي إنه “في نيويورك، أطلقت فرنسا، إلى جانب 15 دولة أخرى، نداء جماعيا: ”نعرب عن رغبتنا في الاعتراف بدولة فلسطين وندعو أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد إلى الانضمام إلينا".

نهاية مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة

وتأتي هذه التصريحات في اليوم التالي من "النداء في نيويورك" الذي أطلق في نهاية مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.