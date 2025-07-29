حماس تشيد بموقف فرنسا ضد المستوطنين الإسرائيليين ووصف عنفهم بالإرهاب

قالت حركة المقاومة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إنها تشيد بالموقف الفرنسي الذي وصف عنف المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية.

حماس تشيد بفرنسا

وأضافت حماس في بيانها: أن الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتراف الكامل بحقيقة ما يعانيه شعبنا، وهذا التصريح يؤكد صدق وعدالة الرواية الفلسطينية.



وتابعت: هذا الموقف يعزز من مشروعية مطالبنا بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

حماس تدعو إلى تجاوز الإدانة اللفظية نحو إجراءات عملية



ودعت حماس في بيانها الصادر اليوم، بقية الدول إلى اتخاذ مواقف مماثلة وأكثر قوة.

واستطردت: ندعو إلى تجاوز الإدانة اللفظية نحو إجراءات عملية تضمن حماية شعبنا ونطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المستوطنين والجهات التي تدعمهم.

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