فرنسا: جمعنا 125 دولة في مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين ونتبنى رؤية بشأن غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين: الوضع في غزة يفوق التصور وتمكنا من جمع ١٢٥ دولة 50 منها ممثلة على مستوى وزاري بشأن التسوية السلمية وحل الدولتين.

فرنسا: جمعنا 125 دولة وسنتبنى رؤية بشأن غزة

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: مؤتمر الأمم المتحدة (المنعقد الآن بنيويورك بشأن التسوية السلمية وحل الدولتين) خطوة حاسمة في طريق حل الدولتين.



وتابع: بعد المؤتمر ستكون هناك رؤية مشتركة نتبناها بشأن مستقبل غزة ومن أهداف المؤتمر الحصول على تعهدات من دول أوروبية أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين: يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

بدء مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وتابع: أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه من أجل الوصول لحل سياسي في الشرق الأوسط.

وبدأ مؤتمر حل الدولتين، الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

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