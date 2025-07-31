الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 23 من طالبي المساعدات.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

 وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

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طائرات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة العدوان الإسرائيلي

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