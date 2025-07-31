لرقصه بالملابس الداخلية بالمدرجات، حبس مشجع "مالية كفر الزيات" 6 أشهر

قررت محكمة جنح طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، حبس مشجع فريق مالية كفر الزيات المعروف إعلاميًا بـ"حمادة عزو" لمدة 6 أشهر إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح في مكان عام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر المشجع وهو يخلع ملابسه حتى بقى بملابسه الداخلية فقط ويرقص بطريقة وُصفت بأنها "غير لائقة" داخل مدرجات أحد الملاعب خلال احتفاله بفوز فريقه بخمسة أهداف على نظيره "تلا" في منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وعقب انتشار الفيديو سارعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية برصد الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المشجع وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات حيث جرى عرضه على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت مصادر أمنية بمحافظة الغربية أن المشجع يواجه اتهامات تتعلق بـ"ارتكاب فعل فاضح علني" فيما أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن تصرف المشجع كان مفرطًا في التعبير عن فرحته ومن اعتبره خروجًا على الآداب العامة وسلوكًا غير مقبول داخل الملاعب الرياضية مطالبين بتطبيق القانون حفاظًا على الصورة الحضارية للجماهير.

ومن المقرر أن تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بالتوازي مع تحريات الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرار النهائي بشأن القضية في ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات.

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