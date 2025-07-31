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خروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة في الغربية (صور)

خروج قطار عن القضبان،
خروج قطار عن القضبان، فيتو

شهدت محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل حادثًا مفاجئًا بعد خروج أحد القطارات عن القضبان عقب اصطدامه بالرصيف دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية قد تلقت بلاغًا يفيد بانحراف أحد القطارات عن مساره الطبيعي أثناء دخوله إلى رصيف المحطة ما تسبب في توقف الحركة بشكل مؤقت لحين رفع العربة المتضررة.

وانتقلت على الفور فرق الطوارئ والنجدة وقيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وجار تأمين المنطقة والبدء في أعمال الرفع والصيانة فيما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وأكدت مصادر بهيئة السكك الحديدية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وأن القطار كان يسير بسرعة منخفضة أثناء دخوله للمحطة، مرجحة أن يكون سبب الحادث خللًا فنيًا في التحويلة أو الفرامل.

ويتابع مسؤولو الهيئة والجهات المعنية الموقف لحظة بلحظة لضمان عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت.

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