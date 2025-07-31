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خارج الحدود

القسام تعلن تفجير عبوة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية بجباليا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تفجير عبوة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية في جباليا بقطاع غزة يوم الإثنين.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها في وقت سابق من اليوم الخميس: “ندك تجمعا لجنود وآليات العدو بعدد من قذائف الهاون في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة”. 

القسام تقنص جنديا إسرائيليا

وأضافت كتائب القسام في بيانها: “قنصنا جنديا صهيونيا على دبابة ميركافا وبعدها استهدفنا بقذائف محيط المكان شرق حي التفاح بمدينة غزة، واستهدفنا حفارا عسكريا بقذيفة تاندوم في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال يقرر سحب لوائي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة.

إلحاق الهزيمة بحماس

في سياق متصل، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة”.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: “تحقيق هدفنا في غزة ليس سهلا بسبب وجود المختطفين”.

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كتائب القسام غزة حماس جباليا جيش الاحتلال

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