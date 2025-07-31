الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام تقنص جنديا وتقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “ندك تجمعا لجنود وآليات العدو بعدد من قذائف الهاون في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة”. 

القسام تقنص جنديا إسرائيليا

وأضافت كتائب القسام في بيانها: “قنصنا جنديا صهيونيا على دبابة ميركافا وبعدها استهدفنا بقذائف محيط المكان شرق حي التفاح بمدينة غزة، واستهدفنا حفارا عسكريا بقذيفة تاندوم في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة”.   

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال يقرر سحب لوائي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة.

إلحاق الهزيمة بحماس

في سياق متصل، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة”.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: “تحقيق هدفنا في غزة ليس سهلا بسبب وجود المختطفين”.

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كتائب عز الدين القسام غزة حماس جيش الاحتلال

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