الخميس 31 يوليو 2025
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خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

كلية الشرطة 2025,
كلية الشرطة 2025, فيتو

بدأت  وزارة الداخلية، فى إتاحة إجراءات التقديم الإلكتروني للالتحاق بـ كلية الشرطة للعام الأكاديمي 2025، حيث يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين.

 الدخول إلى الأكاديمية الشرطة 

يتعين على الطلاب المتقدمين دخول أكاديمية الشرطة من البوابة رقم (5) اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا في الأيام المحددة لهم لإجراء الاختبارات.

 خطوات التقديم الإلكتروني لكلية الشرطة 2025

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ومنها إلى صفحة أكاديمية الشرطة.
2. إدخال البيانات الشخصية الأساسية: الاسم رباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، للتحقق من صحتها إلكترونيًا.
3. في حالة التقديم في موعد غير مناسب، يتم إخطار الطالب بالموعد الصحيح.
4. عند التقديم الصحيح، يتم التأكد من استيفاء شرط السن وعدم التقديم المسبق في نفس العام.
5. يُطلب من المتقدم تحديد نوع المؤهل الدراسي سواء:ثانوية عامة أو أزهرية أو ما يعادلها- ليسانس حقوق أو بكالوريوس تربية رياضية (إناث). -مؤهلات جامعية لقسم الضباط المتخصصين.

6. تظهر للمتقدم إقرار بصحة البيانات، يليها شاشة سداد الرسوم إلكترونيًا.
7. بعد السداد، يُحدد للمتقدم موعد اختبار القدرات ويتم استخراج بطاقة التردد الإلكترونية التي تتضمن "باركود" وتفاصيل الموعد.

شروط قبول طلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة 2025

كلية الشرطة 2025، خطوات التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق

المستندات المطلوبة للتقديم فى كلية الشرطة 2025

 4 صور شخصية (4x6)
شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.
المؤهل الدراسي - حسب الشهادة الحاصل عليها.
نموذج طلب الالتحاق مطبوع ومُعبأ مسبقًا.

 تسلسل الاختبارات بعد التقديم

1. اختبار القدرات – لا يحق الإعادة عند الرسوب.
2. اختبار المقاس والقوام – يسمح بإعادة اختبار القوام فقط.
3. الكشف الطبي – يحق إعادة الكشف برسوم.
4. الاختبار النفسي – لا يحق الإعادة.
5. اختبار السمات الشخصية (بطاريتان).
6. اختبار المعلومات العامة عبر الحاسب الآلي.
7. الاختبار الرياضي – يحق الإعادة برسوم.
8. الكشف الطبي المتقدم.
9. لجنة الاختيار النهائية (الهيئة) لتقييم السيرة والسلوك حتى الدرجة الرابعة للأقارب.

تهيب وزارة الداخلية بجميع المتقدمين الالتزام بالتعليمات الأمنية والحضور في المواعيد المحددة، واصطحاب كافة المستندات المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التقديم بسلاسة.

وتؤكد وزارة الداخلية على أن جميع النتائج تُعلن إلكترونيًا عبر موقع الأكاديمية باستخدام الرقم القومي والرقم السري، وفي حال عدم القبول يتم استرداد رسوم الخدمات الإلكترونية عبر نفس وسيلة الدفع.

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