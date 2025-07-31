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رياضة

متى ينطلق وينتهي الدوري السعودي في موسمه الجديد؟

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

يبدأ نادي الهلال، منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الجديد 2025-2026، بمباراة قوية، حين يواجه الرياض في ديربي عاصمي.

موعد انطلاق ونهاية الدوري السعودي

وتنطلق منافسات الدوري السعودي، يوم 28 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 21 مايو، بمشاركة 18 فريقًا مع إقامة 34 جولة.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن رابطة الدوري السعودي ستعلن مواعيد أول 6 جولات من المسابقة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الجولة الأولى ستشهد مواجهة قوية لفريق الهلال، حين يستضيف جاره الرياض على ملعب المملكة أرينا.

في المقابل، ستكون مهمة النصر أصعب، حين يحل ضيفًا على التعاون في بريدة، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد كشفت في وقت سابق، أن اتحاد جدة يستهل مبارياته بمواجهة الأخدود، فيما سيلعب الأهلي مع نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري روشن.

يُذكر أن اتحاد جدة هو بطل الموسم الماضي من الدوري السعودي، فيما جاء الهلال ثانيًا، والنصر في المركز الثالث، والقادسية رابعًا، والأهلي الخامس.

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