ضبط 86 ألف لتر سولار و36 ألف عبوة زيوت مجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بجمصة

تمكنت حملات تموينية من ضبط 86 ألف لتر سولار و36 ألف عبوة زيوت و7.5 طن بوليمر مجهول بالمنطقة الصناعية بجمصة في الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وفي إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية ومحطات تموين السيارات في جمصة.

حملة مكبرة بالمدينة الصناعية ومحطات الوقود

قامت إدارة تموين جمصة اليوم بحملة مكبرة بالمدينة الصناعية ومحطات الوقود، بمرافقة حملة من الوزارة، أسفرت عن: تحرير محضرين غش تجاري وتصرف، حيث تم ضبط ٨٦,٨٤٣ لتر سولار تم التصرف فيها بالمخالفة، ٣٦,١٠٠ عبوة زيت سيارات متنوعة بعلامات تجارية غير مسجلة، ٧,٥٠٠ كجم من مادة البوليمر مجهولة المصدر وبدون بيانات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيل المحاضر ضد المخالفين.

استمرار الحملات اليومية المكثفة لضبط الأسواق

وأكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح – وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الحملات اليومية المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور التلاعب، مشددًا على أن أي محاولات للمساس بحقوق المواطنين ستُواجَه بالحسم ووفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.