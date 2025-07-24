الخميس 24 يوليو 2025
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تطوير شبكات الصرف الصحي في 15 مايو بجمصة

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان والمحافظ

ووجّه اللواء طارق مرزوق "محافظ الدقهلية" خالص الشكر والتقدير لوزير الإسكان على استجابته السريعة ودعمه الكامل لبدء أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة لحل مشكلات البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

استعراض سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استعرضا سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

 

 

وزير الإسكان يؤكد الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات 

وأكد "مرزوق " أن هذه الخطوة تمثل استجابة فاعلة لمطالب أهالي المنطقة، وتسهم في حل واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، مشددًا على أن تطوير شبكات الصرف الصحي في "15 مايو" سيكون له أثر مباشر في رفع كفاءة الخدمات البيئية والصحية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المرافق بمدينة جمصة.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، والتي تتكون من 204محطات مياه متنوعة بطاقة فعلية ١.٣٧ مليون م3/يوم، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تتكون من ٧٦١ محطة صرف صحي متنوعة "معالجة وروافع" بطاقة فعلية ٦١٥ ألف م3/يوم، وشبكات وخطوط انحدار بطول حوالي ٤٨٥٧ كم وغير ذلك، بجانب مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لخدمة الأهالي بعدد من قرى مركز شربين، والتي تشمل حوالي  ٣٢ مشروع مياه شرب متنوعة بين المد والتدعيم لشبكات مياه شرب، ومحطات تنقية ومآخذ وروافع، ومشروعات الصرف الصحي لخدمة ٢٤ قرية، وتشمل محطات معالجة ورفع وغير ذلك.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بدفع الأعمال للانتهاء من التنفيذ وإجراء دراسة وخطة تنفيذية لسد كافة احتياجات المحافظة متضمنة الإجراءات والمشروعات التي ستساعد على تلبية تلك الاحتياجات فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف المراحل وسيتم تغطية القرى المستهدفة بالكامل.

واطَّلع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية على مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدقهلية خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي شملت 15 محطة مياه شرب بطاقة إجمالية ٤٦٤ ألف م3/يوم، و٣ مشروعات خزانات مياه، و١٢ محطة معالجة صرف صحي بطاقة ١٥٧ ألف م3/يوم، و٢٥ مشروع صرف صحى "محطات رفع وخطوط انحدار وشبكات".

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية،  مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل ٤ محطات مياه شرب بإجمالى طاقة إنتاجية (١٥٣) ألف م3/يوم، ومشروعي استكمال شبكات مياه،  ومشروعي محطتي معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة ٩٣ ألف م3/يوم، بجانب ٩ محطات رفع وشبكات مستجدات صرف صحي لمناطق حضر، و١٢ مشروع صرف صحي لمناطق ريفية.

وخلال متابعته لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، وجه وزير الإسكان بالالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات بالمناطق والمراكز في المحافظة، وتسليمها ودخولها الخدمة.

كما تم استعراض مشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن المصانع للقضاء على تلوث المياه بمصرف الجهاد ويؤثر بالسلب علي مدينة المنصورة الجديدة وجمصة والشيخ زايد ومنطقة 15 مايو.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،  ومسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية.

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