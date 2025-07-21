كلية الشرطة 2025، خطوات التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق

أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة.

وأوضح أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة الرسمي:

moi.gov.eg

وأكد "أبو المكارم" أن جميع إجراءات التقديم والاختبارات تتم وفق منظومة دقيقة لضمان الشفافية، ويبدأ دخول الطلاب من البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا في مواعيد الاختبارات المقررة لكل متقدم.

تصريح رسمي باسم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة

وأوضح أن لجنة الاختيار النهائية تنعقد بعد اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات بنجاح، حيث يُمثل أمام لجنة مختصة تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها في قانون الأكاديمية ولائحتها، بهدف انتقاء أفضل العناصر علمًا وانضباطًا.

خطوات التقديم الإلكتروني لكلية الشرطة:

1. الدخول على موقع وزارة الداخلية: www.moi.gov.eg

2. التوجه إلى صفحة "أكاديمية الشرطة".

3. إدخال البيانات الأساسية (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم الهاتف).

4. التحقق من البيانات إلكترونيًا من خلال الربط مع قطاع الأحوال المدنية.

5. في حال التقديم قبل الموعد الرسمي، تظهر رسالة بالموعد المحدد.

6. عند التقديم في الموعد الصحيح، يتم التحقق تلقائيًا من تاريخ الميلاد والسن القانوني، والتأكد من عدم سبق التقديم خلال نفس العام.

تفاصيل الاختيارات بحسب المؤهل:

إذا كان المتقدم من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية (دور أول – دور ثان – وافد – دبلومة أجنبية): يتم التحويل إلى شاشة لتدوين رقم الجلوس لمضاهاته ببيانات وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف.

إذا كان المتقدم من الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور/إناث) أو بكالوريوس التربية الرياضية (إناث): تظهر اختيارات لتحديد التخصص وبيانات الدراسة للالتحاق بنظام العامين الدراسيين.

إذا كان المتقدم من الحاصلين على مؤهلات جامعية للضباط المتخصصين: تظهر اختيارات لتحديد التخصص بدقة وبيانات المؤهل.

خطوات ما بعد إدخال البيانات:

1. بعد إتمام الخطوات السابقة، تظهر شاشة بها إقرار إلكتروني بصحة البيانات وتوافر الشروط.

2. ينتقل المتقدم إلى شاشة لسداد رسوم مقابل الخدمات الإلكترونية بإحدى وسائل الدفع الرقمي.

3. بعد إتمام السداد وورود الكود الخاص به، تظهر شاشة بها اللجنة الخاصة بالمتقدم، ويتم تحديد يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

4. يتم عرض بطاقة التردد (تحتوي على باركود وموعد الاختبار)، مع إمكانية الطباعة المباشرة.

في حال عدم استيفاء الشروط:

إذا لم يتمكن المتقدم من استكمال الإجراءات بسبب عدم توافر أحد الشروط الأساسية، يتم تحويله تلقائيًا إلى شاشة تُخطره بعدم السماح له بأداء الاختبار الأول، ويُتاح له استرداد قيمة رسوم الخدمات الإلكترونية بنفس وسيلة الدفع التي تم السداد بها.

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