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حوادث

شروط قبول طلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة 2025

شروط القبول في كلية
شروط القبول في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة 2025

تعقد وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى كلية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026.

الإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ويحضر المؤتمر كل من مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، مدير كلية الشرطة وكبير معلمي الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية وسط حضور إعلامى.

شروط كلية الشرطة 

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أنه سيتم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما من شهادات للعام الدراسي 2025/2024.

وحول شروط القبول فى كلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، يكون   الحد الأدنى للقبول هذا العام 65٪ من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها، للطلاب الحاصلين على الشهادة في عامي 2024 و2025، على ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في أول أكتوبر 2024.

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واشترطت الأكاديمية أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين غير مجنسين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج. كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو دراسية.

من الناحية البدنية، يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله وفقًا لمعادلة الوزن المثالي (الطول – 90)، كما يشترط اجتياز مجموعة من الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، إضافة إلى اجتياز اختبار اللياقة بنسبة لا تقل عن 50٪ من الدرجات المقررة.

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