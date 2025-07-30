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خارج الحدود

مبعوث ترامب يتوجه إلى إسرائيل اليوم للقاء نتنياهو

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

أفادت موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يسافر إلى دولة الاحتلال اليوم لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة.

 

ويتكوف يسافر إلى دولة الاحتلال

وتعد هذه أول زيارة لويتكوف إلى دولة الاحتلال منذ أشهر وتأتي في ظل جمود في وقف إطلاق النار في غزة ومحادثات الأسرى والأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وقال مسؤول أمريكي إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين هناك".

تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن ويتكوف سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة تهدف لتعزيز عملية تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة وتحسين الوضع في القطاع.

تأتي زيارة ويتكوف وسط تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة ووجود مؤشرات إلى تراجع تأييد دولة الاحتلال في الشارع الأمريكي وفي صفوف الحزب الجمهوري.

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البيت الأبيض دولة الإحتلال ويتكوف وقف إطلاق النار فى غزة غزة نتنياهو إسرائيل

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