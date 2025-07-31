باحثة بمركز الحفريات الفقارية تفوز بجائزة DEEP العالمية لدعم التنوع العلمي

فازت الباحثة سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة، وطالبة الدكتوراه بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، والعضو البارز بفريق "سلام لاب" بالمركز، بجائزة DEEP العالمية المرموقة، التي مُنحت لها تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في دعم التنوع والمشاركة الفاعلة في مجال علم الحفريات الفقارية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكّد دور الجامعة في إعداد كوادر علمية قادرة على المنافسة عالميًّا، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وقد وجّه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة إلى الباحثة سناء السيد على هذا التتويج العلمي المشرف، مؤكدًا أن فوزها بجائزة DEEP يُشكّل إضافة حقيقية إلى سجل إنجازات الجامعة على الساحة الدولية، ويعكس جهود الجامعة المستمرة في دعم الباحثين المتميزين وتهيئة بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار.

مركز الحفريات الفقارية، باعتباره أحد النماذج الوطنية الناجحة

كما أشاد بالدور الرائد الذي يضطلع به مركز الحفريات الفقارية، باعتباره أحد النماذج الوطنية الناجحة في مجال البحث العلمي التخصصي، مشيرًا إلى أن المركز أصبح منصة علمية دولية تُسهم في إنتاج معرفة جديدة، وتقديم كوادر بحثية تُمثّل مصر بصورة مشرّفة في المحافل العالمية.

الإنجاز يعكس التوجّه الاستراتيجي للجامعة في تشجيع البحث العلمي

ومن جانبه، هنّأ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الباحثة على هذا التقدير العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التوجّه الاستراتيجي للجامعة في تشجيع البحث العلمي المرتبط بالقيم الإنسانية والانفتاح الثقافي، ويؤكّد المكانة المتقدمة لمراكزها البحثية المتخصصة على المستوى الدولي.

وتُعد جائزة DEEP (Diversity Engagement and Enhancement in Paleontology) من أبرز الجوائز الدولية في هذا التخصص؛ إذ تُمنح للباحثين الشباب الذين يُسهِمون في بناء بيئة علمية أكثر شمولًا وعدالة، بما يُعزّز فرص التنوّع والاندماج داخل المجتمع العلمي العالمي.

الجائزة ضمن سلسلة من الجوائز والمنح الدولية

وتأتي هذه الجائزة ضمن سلسلة من الجوائز والمنح الدولية التي حصلت عليها الباحثة سناء السيد، ومنها جائزة جولدرينج، ومنحة راكهام، بالإضافة إلى مشاركتها في مؤتمرات دولية متخصصة، ونشرها أبحاثًا علمية في دوريات محكّمة مرموقة، مما يعكس التقدير العلمي المتزايد لها على المستوى الدولي.

مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية من أبرز المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط

ويؤكّد هذا النجاح المكانة المتميزة لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، باعتباره أحد أبرز المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط، والدور الذي يؤدّيه في تأهيل باحثين متميزين يُسهِمون في تعزيز الحضور العلمي المصري عالميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.