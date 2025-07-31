جامعة المنصورة تعلن مواعيد التقديم الإلكتروني للإقامة بالمدن الجامعية
أعلنت جامعة المنصورة فتح باب التقديم الإلكتروني للإقامة بـ المدن الجامعية للعام الجامعي 2025 /2026
مواعيد التقدم للإقامة بالمدن الجامعية جامعة المنصورة
وأوضحت جامعة المنصورة مواعيد التقدم وذلك وفقًا للمواعيد التالية:
الطلاب القدامى: من 1 أغسطس 2025 حتى 30 أغسطس 2025.
الطلاب المستجدون: من 15 أغسطس 2025 حتى 15 سبتمبر 2025.
رابط التقدم للمدن الجامعية
وأوضحت جامعة المنصورة الرابط الخاص بالتسجيل وأكدت أنه على جميع الطلاب الراغبين في التقديم الدخول إلى نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية عبر الرابط التالي:
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وإشراف
الدكتور محمد عطية البيومي – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
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