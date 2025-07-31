الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

سكرتير عام الدقهلية يناقش موقف طلبات تخصيص الأراضي

اجتماع في محافظة
اجتماع في محافظة الدقهلية، فيتو

عقد اليوم الخميس، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماع لجنة بحث مشروعات النفع العام، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، وذلك لمتابعة وفحص الطلبات المقدمة بشأن تخصيص قطع أراضٍ بمراكز ومدن وقرى المحافظة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات النفع العام التي توفر خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والحرص على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية وغيرها من المشروعات.

مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتنفيذ مشروعات نفع عام

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتنفيذ مشروعات نفع عام على أراضٍ تبرع بها المواطنون، والتي تهدف إلى إقامة منشآت تعليمية، ودينية، ورياضية، وخدمية، تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية، وتعزيز البنية الأساسية للقرى والمراكز.

 

اهتمامًا بالغًا بملف مشروعات النفع العام

وأكد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، أن اللجنة  تُولي اهتمامًا بالغًا بملف مشروعات النفع العام، وتعمل على فحص كل حالة على حدة وفقًا للضوابط القانونية والاشتراطات الفنية المعمول بها، مشددًا على أهمية الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي المستوفاة للشروط، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظة.

تحقيق أقصى استفادة من جهود المشاركة المجتمعية والتبرعات العينية

ومن جانبه، أكد اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، أن اللجنة تحرص على تحقيق أقصى استفادة من جهود المشاركة المجتمعية والتبرعات العينية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الإدارات المعنية يضمن دقة دراسة الطلبات وسرعة البت فيها، بما يُمكّن من إقامة مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

الموافقة على عدد من المشروعات التعليمية "إنشاء مدارس"

وقد تقرر خلال الاجتماع الموافقة علي عدد من المشروعات التعليمية "انشاء مدارس"، وكذا مشروعات انشاء المساجد بعدد من مراكز المحافظة، كما تقرر إحالة الموضوعات الأخري "المنشآت الرياضية-والمعاهد الأزهرية" لمزيد من الدراسة الفنية والميدانية، لضمان دقة التخصيص وملاءمة الموقع للمشروع المستهدف، مع استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري لمتابعة تطورات الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يرد من توصيات الجهات المختصة، وثمن الاجتماع جهود المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

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