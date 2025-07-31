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رياضة

ميلان الإيطالي يكتسح بيرث جلوري الأسترالي 0/9 وديا

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

اكتسح فريق ميلان الإيطالي منافسه بيرث جلوري الأسترالي بنتيجة 9-0، اليوم الخميس، في إطار جولته الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026.

وأقيمت مباراة ميلان وبيرث جلوري في ملعب "HBF Park" في أستراليا.

أهداف ميلان في شباك بيرث جلوري

وتقدم ميلان مبكرًا عن طريق اللاعب، فيليبو تيراتشيانو، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعبو ميلان أربعة أهداف في خلال 8 دقائق فقط حيث بدأها نواه أوكوفور بالدقيقة 23، وأضاف نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 27، ثم من ركلة جزاء سجل اللاعب كريستيان كوموتو الهداف الرابع، واختتم صامويل شوكويزي خماسية الشوط الأول بالدقيقة 31.

في الشوط الثاني، سجل رفائيل لياو الهدف السادس بالدقيقة 46، وأضاف صامويل ريتشي السابع في الدقيقة 58.

وبالدقيقة 80، عاد يونس موسى وأضاف الهدف الثامن في الدقيقة 80، قبل أن يختتم لياو المهرجان بالتاسع في الدقيقة 85.

ميلان يواجه ليدز يونايتد وتشيلسي وديا 

فترة الإعداد الخاصة بنادي ميلان تسير بشكل جيد تحت قيادة المدرب العائد، ماسيماليانو أليجري، رغم الخسارة الأولى ضد آرسنال بهدف نظيف.

لكن في المباراة الثانية، استطاع ميلان الفوز على ليفربول 4-2 واليوم، فوز جديد ضد بيرث جلوري بتسعة أهداف نظيفة.

وسيعود ميلان إلى أوروبا من جديد لخوض وديتين في نهاية فترة الإعداد ضد ليدز يونايتد يوم 9 أغسطس وتشيلسي في اليوم التالي.

روما يضم حارس مرمى ميلان

أعلن نادي روما الإيطالي، رسميا تعاقده مع الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى 2027.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد الحارس الكولومبي بالتراضي، ليعلن روما ضمه بديلا للصربي ميلي سفيلار حارس الفريق الأساسي.

وكان روما أعلن تجديد عقد حارسه الأساسي الصربي ميلي سفيلار حتى 2030.

 

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