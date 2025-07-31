الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

إنقاذ سيدة احتُجزت داخل مصعد بأحد المولات بالعبور

إنقاذ سيد داخل مصعد
إنقاذ سيد داخل مصعد بالعبور، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، من إنقاذ سيدة احتُجزت داخل مصعد بأحد المولات التجارية في مدينة العبور، وذلك في استجابة سريعة وفورية لبلاغ ورد من الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إنقاذ سيدة احتُجزت داخل مصعد بأحد المولات بالعبور 

وجاءت جهود رجال الحماية المدنية بـالقليوبية  تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

تلقى الرائد كمال حبشي، قائد قوات الإنقاذ، بلاغًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بوجود سيدة محتجزة داخل مصعد في أحد المولات التجارية بالحى الأول – محلية 5، بجوار سنتر الشام، دائرة قسم أول العبور.

على الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود سيدة تُدعى "شيماء. س. ا"، تبلغ من العمر 35 عامًا، ومقيمة بمنطقة العبور الجديدة، محتجزة داخل مصعد بالطابق الثالث من المول، الذي يتكون من بدروم وثلاثة طوابق علوية.

بفضل سرعة استجابة قوات الحماية المدنية ومهارتهم في التعامل مع الموقف، تم فتح المصعد واستخراج السيدة دون إصابات، وسط إشادة من المتواجدين بالموقع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرض تفاصيلها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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