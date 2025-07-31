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7 أغسطس، مصر للطيران للشحن الجوي تنفذ تجربة إخلاء تدريبية بمجمع بضائع القاهرة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي تنفيذ تجربة إخلاء تدريبية بمجمع بضائع القاهرة، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي وهيئة الطاقة الذرية، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وبمشاركة الجهات الأمنية المعاونة، وذلك يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، في الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.


وناشدت مصر للطيران بعملائها الكرام العلم بأن العمل سيتوقف بشكل كامل بـمجمع بضائع القاهرة خلال الفترة المحددة عالية، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ التجربة.

وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات فرق العمل المختصة والتعاون الكامل لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها المنشودة.

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