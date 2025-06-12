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اقتصاد

إيتيدا تطلق أكبر نسخة من برنامج التدريب الصيفي لتأهيل 10 آلاف طالب في التكنولوجيا

برنامج التدريب الصيفي،فيتو
برنامج التدريب الصيفي،فيتو

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" النسخة المطورة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات  ضمن جهود بناء القدرات الرقمية للطلاب الجامعيين.

تنمية الكفاءات البشرية

ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تنمية الكفاءات البشرية وتأهيل طلاب الجامعات بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وشاملة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم تطوير البرنامج بعد إعادة تصميم مساراته التدريبية لتلائم احتياجات الشركات العاملة في القطاع، حيث تمتد مدة التدريب إلى 120 ساعة تشمل 90 ساعة تدريب تقني متخصص، و30 ساعة تدريب على المهارات الناعمة أو مهارات العمل الحر (Soft Skills / Freelancing)، كما تم توسيع نطاق البرنامج وزيادة عدد المستفيدين، استجابةً للإقبال الكبير الذي شهده في الدورات السابقة.

وتقدم "إيتيدا" البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، حيث تم تصميم 8 مسارات تدريبية تشمل تخصصات متنوعة، تشمل الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات وتصميم الواجهات، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإدارة الأنظمة، والإلكترونيات، والفنون الرقمية، والتسويق الرقمي.

ويستهدف البرنامج تدريب 10,000 طالب جامعى حيث يمتد نطاق البرنامج ليشمل طلاب كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، ونظم معلومات الأعمال (BIS)، والإعلام، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية النوعية (قسم التربية الفنية).

ويتيح البرنامج للمشاركين الاستفادة من الخصومات المقدمة من المعهد القومي للاتصالات على الامتحانات والشهادات الدولية، والتي تصل إلى 70% من قيمتها، مما يمنح الطلاب فرصة الحصول على شهادات معتمدة دوليًا تدعم مسيرتهم المهنية.

كما تنفذ الهيئة برنامجا أخر للتدريب الصيفي بالتعاون مع شركة سيستل، ضمن جهود الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال بناء القدرات، حيث تقدم الشركة تدريبًا تقنيًا متخصصًا في مجالات تشمل اتصالات الموجات الدقيقة والنطاق العريض، والألياف البصرية، وأنظمة المراقبة، والأقمار الصناعية، واتصالات السلامة العامة، وورش عمل عملية تطبيقية.

ويستهدف هذا البرنامج تدريب 250 طالبًا من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، من خلال مسارين رئيسيين بإجمالي 120 ساعة تدريبية، تشمل 90 ساعة للتدريب التقني المتخصص، و30 ساعة لتنمية المهارات الشخصية وسوق العمل. ويتيح البرنامج للمشاركين اكتساب خبرات عملية في أحدث تقنيات الاتصالات، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.

ويأتي إطلاق النسخة المطورة من البرنامج في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع قاعدة الكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة، بما يواكب مستهدفات "مصر الرقمية" ويعزز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.

فرص المشاركة والتقديم

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ويُتاح البرنامج مجانًا لطلاب الجامعات المصرية من الفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة، في جميع المحافظات.

ويشمل التدريب نظامين: عن بُعد (أونلاين) أو بالحضور الفعلي في أحد مقرات المعهد القومي للاتصالات أو بمراكز إبداع مصر الرقميّة بمختلف المحافظات.

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