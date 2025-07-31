بالأسماء، حركة تنقلات ضباط الشرطة في الإسكندرية

اعتمد اللواء رشاد فاروق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة بأقسام المحافظة، والتي شهدت تغييرات وترقيات موسعة.

وتضمنت الحركة الجديدة اختيار: العميد أحمد محسن وكيل عام مباحث الاسكندرية، والعقيد عادل العويلي مفتش مباحث شرق، والمقدم جلال منصور رئيس مباحث الدخيلة، والمقدم محمد الساخي رئيس مباحث اللبان والمقدم أحمد مجدي رئيس مباحث العطارين والمقدم مصطفي الشيوي رئيس مباحث كرموز والمقدم أحمد حمامة رئيس مباحث الجمرك والمقدم مصطفي مجدي رئيس مباحث برج العرب والمقدم محمد نصر رئيس مباحث مينا البصل، وتجديد الثقة لكل من المقدم شهاب مصطفي تجديد ثقة منتزه أول والمقدم حسين الأفندي تجديد ثقة منتزة ثان والمقدم وأحمد شمس تجديد الثقة منتزه ثالث والمقدم أحمد عيسى رئيس مباحث رمل أول والمقدم محمد رجب رئيس مباحث قسم رمل تاني تجديد ثقة والمقدم محمد تيرانة رئيس مباحث سيدي جابر تجديد الثقة والمقدم زياد خليفة رئيس مباحث باب شرقي تجديد الثقة و،المقدم فتحي عبد العاطي رئيسً لمباحث قسم شرطة محرم بك تجديد الثقة والمقدم أحمد رستم رئيس مباحث عامرية أول تحديد ثقة، المقدم محمد مجدي رئيس مباحث عامرية تاني تحديد ثقة المقدم أحمد حبكة رئيس مباحث المنشية تجديد ثقة،المقدم فتحي عبد العاطي رئيسًا لمباحث قسم شرطة محرم بك.

وتضمنت الحركة رؤساء وحدات تنفيذ أحكام أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية، كل من: المقدم محمود النجار رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزة المقدم عبد الجواد عكاشه رئيسا وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثالث المنتزة المقدم أحمد برغوت رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزة المقدم محمد هلالي رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل، المقدم محمد السمباوي رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل المقدم أحمد سمير رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة سيدي جابر،المقدم أحمد الشنهابي رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقي المقدم أحمد همام رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة محرم بك، المقدم حسن كشك رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز، المقدم حازم عبد السلام رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة العطارين، المقدم أحمد ثابت رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية، المقدم أحمد مطاوع رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة، الرائد أحمد البنا رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان، الرائد محمد أبو الخير رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية، الرائد وسام محسب رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل.

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