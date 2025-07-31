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رياضة

بأقدام يزن العربي ويامال، شاهد أهداف برشلونة وسيول بالشوط الأول

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني الودية أمام نظيره سيول، بتقدم البارسا 3- 2 على  ملعب إستاد سيول في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الفريق الكتالوني بجولته الآسيوية.

وسجل ثلاثية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال هدفين بينما سجل هدفي سيول تشاو ويزن العربي.

هدف ليفاندوفسكي

 

هدف لامين يامال 

 

 

هدف تشاو 

 

هدف يزن العربي 

 

 

تشكيل برشلونة 

تشكيل سيول 

 

وانطلقت مباراة برشلونة ضد سيول في الثانية ظهر اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

وكان نادي برشلونة  تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني، 3-1، في أولى مبارياته التحضيرية بمشاركة الصفقات الجديدة وعلى رأسهم خوان جارسيا.

وتعاقد برشلونة هذا الصيف مع خوان جارسيا، ماركوس راشفورد، وروني برادجي، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

وعقب مواجهة سيول اليوم، سيختتم برشلونة جولته الآسيوية بمباراة أمام ايجو إف سي في 4 أغسطس المقبل.

برشلونة يفاجئ جماهيره بهذا القرار

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، بث مباراتيه المتبقيتين في جولته الآسيوية مجانًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك لتعويض الجماهير عقب مشاكل البث في المواجهة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

ويتم إذاعة مواجهتي برشلونة ضد كل من سيول يوم 31 يوليو الجاري ودايجو في 4 أغسطس المقبل مجانًا عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

وكان برشلونة بقيادة فليك نجح في الموسم الماضي في الموسم الأول للمدرب الألماني بالتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب غريمه ريال مدريد.

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