بأقدام يزن العربي ويامال، شاهد أهداف برشلونة وسيول بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني الودية أمام نظيره سيول، بتقدم البارسا 3- 2 على ملعب إستاد سيول في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الفريق الكتالوني بجولته الآسيوية.

وسجل ثلاثية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال هدفين بينما سجل هدفي سيول تشاو ويزن العربي.

هدف ليفاندوفسكي

لامين في القائم 🥅 ثم يتابعها ليفاندوفسكي في المرمى ⚽



الهدف الأول لبرشلونة 🔥



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هدف لامين يامال

يا لعييييب 🔥



على طريقته الخاصه لامين يامال يمتع ويسجل الهدف الثاني للبلوجرانا ⚽



المباريات لا تتوقف | شاهد مجانًا | اشترك الآن على ⁦https://t.co/twXn7KmpIG⁩ | #برشلونة pic.twitter.com/dx8BZobpJl — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 31, 2025

روعة يا لامين 😍



لامين يامال يحرز هدف التقدم لبرشلونة بطريقة أكثر من رائعة 🔥⚽



المباريات لا تتوقف | شاهد مجانًا | اشترك الآن على ⁦https://t.co/twXn7KmpIG⁩ | #برشلونة pic.twitter.com/FlRQiFHxGF — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 31, 2025

هدف تشاو

سيول يقلص الفارق مع برشلونة بتسجيله الهدف الأول ⚽



المباريات لا تتوقف | شاهد مجانًا | اشترك الآن على ⁦https://t.co/twXn7KmpIG⁩ | #برشلونة pic.twitter.com/vFyF1XU8gX — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 31, 2025

هدف يزن العربي

تيكي تاكا كورية أمام برشلونة تعلن عن هدف التعادل الثاني ⚽



المباريات لا تتوقف | شاهد مجانًا | اشترك الآن على ⁦https://t.co/twXn7KmpIG⁩ | #برشلونة pic.twitter.com/VsoedSfchS — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 31, 2025

تشكيل برشلونة

تشكيل سيول

وانطلقت مباراة برشلونة ضد سيول في الثانية ظهر اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

وكان نادي برشلونة تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني، 3-1، في أولى مبارياته التحضيرية بمشاركة الصفقات الجديدة وعلى رأسهم خوان جارسيا.

وتعاقد برشلونة هذا الصيف مع خوان جارسيا، ماركوس راشفورد، وروني برادجي، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

وعقب مواجهة سيول اليوم، سيختتم برشلونة جولته الآسيوية بمباراة أمام ايجو إف سي في 4 أغسطس المقبل.

برشلونة يفاجئ جماهيره بهذا القرار

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، بث مباراتيه المتبقيتين في جولته الآسيوية مجانًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك لتعويض الجماهير عقب مشاكل البث في المواجهة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

ويتم إذاعة مواجهتي برشلونة ضد كل من سيول يوم 31 يوليو الجاري ودايجو في 4 أغسطس المقبل مجانًا عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

وكان برشلونة بقيادة فليك نجح في الموسم الماضي في الموسم الأول للمدرب الألماني بالتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب غريمه ريال مدريد.

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