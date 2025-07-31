الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

الحبس شهرين لموزع موسيقي بتهمة الاعتداء على طليقته

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة موزع موسيقي بالحبس لمدة شهرين لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب المبرح والسب بأكتوبر.

 

حبس موزع موسيقي لاتهامه بالتعدي بالضرب

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باعتداء “أ. ش” على طليقته بالضرب المبرح وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وحررت المحضر رقم 12805 جنح أول أكتوبر وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

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وخلال التحقيقات قالت المجني عليها أنها تعرفت على طليقها في كلية تربية موسيقية وخطبها وتزوجا وانفصلت عنه بعد 3 شهور من الزواج.

وأضافت أنه في شهر أكتوبر لعام 2024، تعرض الموزع الموسيقي لها في الشارع وحاول التعدي عليها، وطلب منها الحديث معها لكنها رفضت في البداية.

 

 وتابعت أنهم توجها إلى أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر وجلسا وطلب منها العودة، لكنها رفضت وأصيبت بحالة أغماء فأخذها في سيارتها وتوجه إلى منطقة الرماية وتعدى عليها بالضرب المبرح وتركها وغادر المكان.

 

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