برشلونة يعلن بث مباراتيه الوديتين مجانا عبر يوتيوب لتعويض جماهيره

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بث مباراتيه المتبقيتين في جولته الآسيوية مجانا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك لتعويض الجماهير عقب مشاكل البث في المواجهة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

ويتم إذاعة مواجهتي برشلونة ضد كل من سيول يوم 31 يوليو الجاري ودايجو في 4 أغسطس المقبل مجانا عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

وكان برشلونة قد تغلب على فيسيل كوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الودية الأولى ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث ظهر لامين يامال بالقميص رقم 10 لأول مرة، فيما شارك ماركوس راشفورد الوافد الجديد بقميص الفريق.

واعتمد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على تشكيلين مختلفتين في الشوطين.

برشلونة يعلن نجاح جراحة تير شتيجن

فيما أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًّا اليوم الثلاثاء بشأن التطورات الجديدة للحالة الصحية للألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

بيان برشلونة بشأن تير شتيجن



وأكد نادي برشلونة اليوم في بيان رسمي، أن تير شتيجن خضع لعملية جراحية ناجحة في الظهر، ولكن دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وواصل نادي برشلونة: “ خضع مارك تير شتيجن، بنجاح لعملية جراحية أخرى لعلاج آلام أسفل الظهر، أجرتها الدكتورة أميلي ليجليس تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في عيادة بوردو ميرينياك الرياضية، لن يكون اللاعب متاحًا للمشاركة وستحدد فترة تعافيه موعد عودته”.

وشارك شتيجن مع برشلونة في موسم 2024/ 2025 في 9 مباريات فقط بجميع البطولات، تلقت شباكه خلالها 11 هدفا، كما خرج بشباك نظيفة في مباراة وحيدة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في آسيا لخوض جولته التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025/ 2026، حيث سيخوض الفريق مجموعة من المباريات الودية قبل العودة إلى إسبانيا.

وكان قد تقرر استبعاد تير شتيجن من السفر مع فريق برشلونة إلى الجولة التحضيرية في قارة آسيا، وذلك بسبب حاجته للخضوع إلى عملية جراحية في الظهر.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، التي تؤكد أن نادي برشلونة لا يريد استمرار تير شتيجن بين صفوفه خلال الفترة المقبلة، ويريد بيعه في الصيف ولكن الحارس الألماني يرغب في الاستمرار.

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