عرض سعودي لضم فيران توريس مهاجم برشلونة

تلقي فيران توريس، مهاجم برشلونة الإسباني، عرضا من أحد الأندية السعودية، خاصة بعد ارتباط إسمه بالرحيل عن النادي الكتالوني.

وكشف موقع "فوتبول إسبانيا"، أن نادي سعودي لم يتم الكشف عن هويته، يعرض على فيران توريس 20 مليون يورو سنويا، بعقد يمتدّ لـ3 سنوات، كما أن النادي مستعد لدفع أي مبلغ يطلبه برشلونة لضم المهاجم صاحب الـ25 عاما.

واقترب اسم فيران توريس، بأندية إنجليزية، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه من مغادرة برشلونة، الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2027.

وكان توريس قد انضم إلى برشلونة في 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، وذكرت تقارير إعلامية قبل عدة أسابيع أن البارسا مستعد لبيعه مقابل 50 مليون يورو.

وشارك المهاجم الإسباني في 45 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفا وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

برشلونة يمنع تشافي هيرنانديز من التدريب في إسبانيا

فيما تحدثت صحيفة "ماركا" عن مستقبل تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لنادي برشلونة، والذي لم يتولَّ تدريب أي فريق منذ مباراته الأخيرة مع النادي في الـ26 من مايو 2024.

وأشار التقرير إلى أنه، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة، فمن غير المرجح أن يبدأ تشافي موسم 2025-2026 كمدرب لأي نادٍ، إذ إنه منذ مغادرته برشلونة، كرس تشافي وقته لعائلته.

تشافي يرفض عروض تدريب فريق إسبانيا

وأوضحت الصحيفة أن تشافي تلقى بعض العروض من أندية إسبانية هذا الصيف، ولكنه رفضها بشكل قاطع، لعدم رغبته في قيادة أي فريق داخل البلاد سوى برشلونة؛ ما اعتبره البعض شعورًا كبيرًا بالانتماء من المدرب بالنادي الكتالوني الذي أمضى فيه 17 عامًا كلاعب، وقاده للفوز بالدوري الإسباني في 2023.

إنجازات تشافي مع برشلونة

وسلط التقرير الضوء على إنجازات تشافي مع برشلونة، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني خلال موسمين ونصف الموسم، بالإضافة إلى تصعيده لمواهب شابة، مثل: لامين يامال، وباو كوبارسي، وأليخاندرو بالدي.

وأوضحت أنه خلال فترة التوقف هذه يقوم تشافي بتحليل عالم كرة القدم وتطوير أساليب تدريبه، وسط تكهنات تربطه بأندية أوروبية وسعودية، دون أن تتحقق أي خطوة ملموسة حتى الآن.

حقيقة طلب تشافي تدريب منتخب الهند

ومؤخرًا ظهرت أنباء حول تلقي الاتحاد الهندي لكرة القدم طلبًا غير مألوف من تشافي، للحصول على منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

البداية كانت في الـ4 من يوليو حين نشر الاتحاد الهندي لكرة القدم إعلانًا عبر موقع "إنستجرام" يطلب فيه مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول.

وبعدها بأيام، صرح مسؤول في الاتحاد بأن "تشافي أرسل طلبًا رسميًّا لتدريب الهند"، مؤكدًا تلقي بريد إلكتروني منه، لكن تم استبعاده بسبب راتبه المرتفع.

لكن الاتحاد الهندي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًّا بعد ذلك يؤكد فيه أنه تلقى طلبات من تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، وبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لكن تبيَّن أنها غير حقيقية، وأن البريد الإلكتروني الذي حمل أسماء المدربين مزوّر.

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