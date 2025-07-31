حقق الطالب طارق محمد فتحي، بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة – جامعة المنصورة، المركز الثاني (الميدالية الفضية) ضمن بطولة إفريقيا للكاراتيه – أبوجا 2025، التي أُقيمت بنيجيريا، وذلك في منافسات الكاتا الجماعي رجال، إلى جانب زميليه بالمنتخب المصري: مصطفى غباشي وعبد الرحمن طلبة.

طالب بجامعة المنصورة يحصد فضية إفريقيا للكاراتيه في الكاتا الجماعي

وهنأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الطالب على هذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدًا بأداء منتخب مصر للكاراتيه وتمثيله المشرف لمصر في المحافل القارية، ومؤكدًا دعم الجامعة الكامل لطلابها الموهوبين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والثقافية.

تفوق شباب جامعة المنصورة وقدرتهم على تحقيق التميز محليًا ودوليًا

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس تفوق شباب جامعة المنصورة وقدرتهم على تحقيق التميز محليًا ودوليًا، كما يُعد مصدر فخر للجامعة ولجميع منتسبيها.

ويؤكد هذا الإنجاز الرياضي تفوق طلاب جامعة المنصورة في شتى المجالات، ويعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تصنع أبطالًا في ميادين العلم والرياضة، وتُخرّج نماذج مشرفة قادرة على تمثيل الوطن في المحافل الدولية.

وتُعد بطولة إفريقيا للكاراتيه واحدة من أقوى البطولات القارية، حيث تشهد منافساتها مشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى القارة السمراء، ما يعكس قيمة الإنجاز الذي حققه المنتخب المصري، ويبرز تميزه.

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