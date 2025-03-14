الجمعة 14 مارس 2025
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خلال حفل تكريم طلابها المتميزين..

رئيس جامعة سوهاج: المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما لممارسة كافة الأنشطة الطلابية

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فيتو

كرّم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين في مختلف المسابقات الثقافية والرياضية، خلال احتفالية خاصة نظّمتها المدن الجامعية، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام للجامعة، وحامد الخولي مدير عام إدارة المدن الجامعية، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

 

النعماني: المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة كافة الأنشطة الطلابية

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسان النعماني أن المدن الجامعية لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات السكنية، بل هي مكان لممارسة كافة الأنشطة الطلابية ، وتسعى إلى خلق بيئة متكاملة تشجع الطلاب على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهودهم وتميّزهم في مختلف المسابقات، لذا فالجامعة مستمرة في دعم الطلاب الموهوبين في جميع المجالات، سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، لتأهيلهم للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية.

 

 الأنشطة الطلابية جزء أساسي من العملية التعليمية في تنمية روح الابتكار

 

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين أن الأنشطة الطلابية تُعدّ جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، حيث تساهم في تنمية روح الابتكار والعمل الجماعي بين الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة محفزة لدعم مواهبهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

 

وقال حامد الخولي إن تكريم الطلاب المتميزين يعكس مدى اهتمام إدارة الجامعة بتحفيز الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المختلفة، مضيفًا إنه تضمنت الفعاليات عرض فيديو يوثق مختلف الأنشطة الطلابية، أعقبه إقامة المباراة النهائية لكرة القدم بين الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة، وسط أجواء حماسية وتشجيع كبير من الطلاب.

 

توزيع الجوائز فى عدد من المسابقات

وفي ختام الحفل قام الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين في عدد من المسابقات، منها كأس حسان النعماني لخماسي كرة القدم، دوري تنس الطاولة، بطولة الشطرنج، مسابقة القرآن الكريم، المخيم الكشفي والأسمار،، ومسابقة إلقاء الشعر، وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور مكثف من الطلاب.

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أعضاء هيئة التدريس إدارة المدن الجامعية الأنشطة الطلابية الجامعات المصرية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

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