إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل في نظام الدمج بتعليم الدقهلية

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية عن انطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل في نظام الدمج التعليمي.

إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل في نظام الدمج التعليمي

ويأتي ذلك في إنجاز غير مسبوق على مستوى الجمهورية وللعام الثاني على التوالي تفخر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات لأبنائنا من ذوي الهمم.

وتم إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الدمج التعليمي للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك تيسيرًا على الطلاب ذوي الهمم وأولياء أمورهم لضمان تسهيل الوصول للخدمات وشفافية وعدالة إجراءات الدمج.

يذكر أن الموقع تحت إشراف الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة ومن تصميم وتنفيذ أيمن البراموني مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ويمكنكم الآن التسجيل عبر الموقع بكل سهولة ويسر من خلال الرابط التالي: https://damg.edudk.net/

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