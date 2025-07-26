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اقتصاد

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

أسعار الحديد اليوم،
أسعار الحديد اليوم، فيتو

سعر طن الحديد، تنشر فيتو أسعار الحديد اليوم السبت 26-7-2025، حيث يهتم الكثير بمعرفة الأسعار يوميا، كما نهتم بنشر أسعار مواد البناء بالسوق المصري بجانب كافة السلع وباقي القطاعات الأخرى.


وقررت عدد من الشركات على رأسها حديد عز وحديد بشاي وحديد السويس للصلب خفض الأسعار خلال شهر يوليو الجاري.

 

سعر طن الحديد اليوم  

- سجل سعر حديد عز نحو 41300 جنيها. 

- متوسط سعر الحديد الاستثماري 39960 جنيهات.

- سعر حديد بشاي يسجل 39500 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي سجل 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 37200 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي سجل نحو 37500 جنيه للطن.

بداية صناعة الحديد والصلب 

وبدأت صناعة الحديد والصلب في مصر في الأربعينيات من خلال عدد من الشركات الخاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية من خلال صهرها بأفران تعمل بالوقود السائل ثم صبها يدويا في قوالب ودرفلتها إلى حديد تسليح وكان يتم ذلك في “الشركات التالية” الدلتا والأهلية والنحاس.

وشهدت الأفران تطويرًا متلاحقًا، وفي نهاية الخمسينات أُنشئ بحلوان أول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، وفي بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية بالتعاون مع اليابان والاعتماد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب من نوعيات عالية الجودة من خامات الحديد الاستخراجية المستوردة وباستخدام الغاز الطبيعي (بدلا من الفحم) وتحويلها إلى حديد إسفنجي، ولقد  اتجه العديد من المستثمرين إلى اقتحام صناعة الصلب بدأ من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم التطور بإضافة وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق وإنتاج ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3 أنواع لشركات حديد التسليح 

1- شركات متكاملة وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها شركة عز الدخيلة بالإسكندرية التي تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية وتنتج كافة أشكال ومواصفات حديد التسليح.

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2 - شركات نصف متكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب حديد إسفنجي من الخارج. 

3 - مصانع الدرفلة والتي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

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